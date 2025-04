NBA: Nowitzki glaubt an Wagner im Play-in

SID 15.04.2025 • 14:28 Uhr Deutschlands Basketball-Ikone beobachtet die Entwicklung des Berliners in Diensten von Orlando Magic mit großer Freude.

Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hält es im Play-in-Turnier der NBA mit Franz Wagner und Orlando Magic. „Ich glaube schon, dass sie das erste Spiel gegen Atlanta zuhause gleich gewinnen. Die Hawks sind zwar sehr gefährlich, wenn Trae Young heißläuft, haben auch ein paar gute Verteidiger. Aber ich glaube, dass sich Orlando durchsetzt“, sagte der NBA-Champion von 2011 im Interview mit ran.

Orlando trifft in der Nacht zum Mittwoch (1.30 Uhr) auf die Hawks. Der Gewinner der Partie sichert sich ein Ticket für die Play-offs und trifft in der ersten Runde auf Titelverteidiger Boston Celtics. Der Verlierer erhält eine zweite Chance und spielt am Freitag (Ortszeit) gegen den Gewinner des Play-in-Spiels zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat.

Selbst gegen die Celtics um Starspieler Jayson Tatum, den Zweiten der Hauptrunde im Osten, hält Nowitzki Wagner und Co. nicht für komplett chancenlos: „Das ist natürlich auch ein wahnsinnig schweres Matchup. Aber Orlando hat die Celtics gerade geschlagen. Warum also sollten man in das Duell nicht mit Selbstvertrauen gehen?“ Gegen Ende der regulären Saison hatte Orlando die Celtics mit 96:76 besiegt, Boston hatte jedoch all seine Stars geschont.

Die Entwicklung Wagners, der mit Orlando in der Vorsaison in der ersten Play-off-Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert war, sieht der frühere Star der Dallas Mavericks äußerst positiv. „Ich bin ein riesiger Franz-Fan und glaube absolut, wenn er noch ein bisschen an seiner Konstanz arbeitet vom Wurf her, wird er All-Star“, sagte Nowitzki. Bereits Ende des Vorjahres, bevor Wagner wochenlang wegen einer Bauchmuskelverletzung ausfiel, habe der 23-Jährige „lange Zeit auf All-Star-Level gespielt.“

