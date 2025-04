Play-in-Turnier der NBA: Wagner-Gegner fix

Wenn sich Orlando dort durchsetzt, geht es in der ersten Playoff-Runde gegen Titelverteidiger Boston Celtics. Bei einer Niederlage hat Wagners Team noch eine weitere Chance, sich für die Play-offs zu qualifizieren. Dann stünde ein Entscheidungsspiel gegen den Sieger des Duells zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat an. Am Ende dieses Wegs warten die Cleveland Cavaliers in der ersten Play-off-Runde.