NBA: Play-off-Aus für Wagner und Co.

SID 30.04.2025 • 05:55 Uhr Die Saison von Franz Wagner ist beendet. Der Deutsche verliert mit Orlando Magic Spiel fünf gegen die Boston Celtics - und ist damit raus aus dem Titelrennen.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist mit Orlando Magic in der ersten Runde der NBA-Playoffs ausgeschieden. Beim Titelverteidiger Boston Celtics kassierte der Underdog in der Nacht zum Mittwoch in Spiel fünf eine 89:120-Klatsche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wagner war mit 25 Punkten bester Werfer seines Teams, traf jedoch keinen seiner vier Dreier. Tristan da Silva blieb in vier Minuten Spielzeit ohne Zähler. Für Boston legte Superstar Jayson Tatum 35 Punkte auf.

Damit unterlag Orlando in der Best-of-seven-Serie mit 1:4. Für Wagner war es bei seiner zweiten Playoff-Teilnahme das zweite aus in der ersten Runde der Postseason. Im Vorjahr war das Team aus Florida an den Cleveland Cavaliers in sieben Spielen gescheitert.

In diesem Jahr blicken Wagner und Co. auf eine schwierige Saison mit vielen Verletzungen zurück, so fehlte unter anderem Wagners Bruder Moritz wegen eines Kreuzbandrisses über weite Strecken.

{ "placeholderType": "MREC" }

NBA: Schröder erzwingt mit Detroit Spiel sechs

Boston könnte im Viertelfinale nun auf Wagners Nationalmannschaftskollegen Dennis Schröder treffen. Der Kapitän der Gold-Helden von Manila wendete mit den Detroit Pistons das Aus vorerst ab. Bei den New York Knicks gewann die Mannschaft aus „Motor City“ mit 103:106 und erzwang so ein Spiel sechs. Schröder erzielte in 22 Minuten von der Bank 14 Punkte. In der Serie liegt Detroit mit 2:3 hinten, das nächste Duell steigt in der Nacht zum Freitag (1.30 Uhr) in Michigan.