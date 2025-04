NBA: Rookie des Jahres wechselt die Sportart!

SPORT1 23.04.2025 • 08:48 Uhr Michael Carter-Williams wurde 2014 Rookie des Jahres in der NBA. Am 29. Mai gibt er sein Debüt im Boxen in New York. Grund ist der gute Zweck.

Michael Carter-Williams wechselt die Sportart. Der NBA Rookie of the Year 2014 wird am 29. Mai in New York sein Debüt als Amateurboxer geben. Der 33-Jährige tritt gegen den 36-jährigen Sam Khativ in einem Schwergewichtskampf über drei Runden an.

Das Event, das unter dem Namen „Broad Street Brawl“ stattfindet, dient dazu, Gelder für die Bigvision Community zu sammeln, eine gemeinnützige Organisation, die Jugendliche bei der Erholung von Drogenmissbrauch unterstützt.

Vom NBA-Star zum Boxen

„Michael Carter-Williams kam vor etwa zwei Monaten auf meinen Radar“, erklärte der Event-Promoter Ronson Frank gegenüber ESPN. „Ein Kämpfer, der sich ursprünglich für den Kampf angemeldet hatte, empfahl Carter-Williams als jemanden, der interessiert sein könnte, und wir wurden verbunden. Er fand den Zweck wirklich gut und wollte ein Teil davon sein.“

Carter-Williams wurde nach seiner College-Zeit bei Syracuse im Jahr 2013 von den Philadelphia 76ers in der ersten Runde mit dem 11. Pick gedraftet. Der 1,96 Meter große Point Guard erzielte durchschnittlich 16,7 Punkte, 6,2 Rebounds und 6,3 Assists und sicherte sich die Auszeichnung als Rookie of the Year.

Dennoch wurde er in seiner zweiten Saison kurz vor der Trade-Deadline zu den Milwaukee Bucks transferiert und spielte in fünf Jahren für fünf Teams: von Philadelphia über Milwaukee, Chicago, Charlotte und Houston bis nach Orlando in der Saison 2018-19, wo er bis zum Ende seiner Karriere blieb. An sein Rookie-Jahr konnte er allerdings nirgends anknüpfen.

NBA-Rücktritt 2024 - jetzt Boxprofi?

Sein letztes NBA-Spiel bestritt Carter-Williams 2023 und verkündete offiziell seinen Rücktritt im Oktober 2024. Im Mai des vergangenen Jahres äußerte sich Carter-Williams in The Players‘ Tribune zu seinem Abschied aus der NBA: „Ich spiele das ‚Was-wäre-wenn‘-Spiel nicht mehr“, schrieb er. „Ich bin im Reinen mit meiner Karriere. Ich habe so viele Erfolge erzielt und ein Leben gelebt, das größer ist, als ich es mir erträumt habe. Ich habe großartige Menschen getroffen und kann etwas zurückgeben, was mich stolz macht. Ich bin dankbar für alles. Ich habe keine Reue. Wirklich nicht.“

Carter-Williams beendete seine Karriere mit durchschnittlich 10,2 Punkten, 4,3 Rebounds und 4,3 Assists pro Spiel. Frank glaubt, dass dies möglicherweise nicht der einzige Boxkampf für Carter-Williams sein wird.