Wie viel Pech kann man haben? Saisonaus für Superstar

Verletzungen prägen auch weiterhin die NBA-Karriere von Zion Williamson. Der Basketballstar wird in der laufenden Saison nicht mehr für die New Orleans Pelicans zum Einsatz kommen, das gab das Team am Montag bekannt. Williamson (24), 2019 im NBA-Draft der erste Pick, hatte in seinen bislang fünf NBA-Spielzeiten nur zweimal mehr als 60 Einsätze.