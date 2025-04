NBA: Heftiger Playoff-Fehlstart für Doncic und LeBron

SID 20.04.2025 • 06:18 Uhr Die Lakers legen einen heftige Fehlstart in die Playoffs hin. Auch Dennis Schröder gibt den Sieg mit seinem Team aus der Hand.

Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben einen Fehlstart in die Playoffs der NBA hingelegt. Der Nationalmannschaftskapitän unterlag mit seinem Team bei den New York Knicks 112:123, durfte dabei aber lange auf einen Auswärtssieg beim Dritten der Eastern Conference hoffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Pistons waren mit einer Acht-Punkte-Führung in das Schlussviertel gegangen. New Yorks 21:0-Scoringlauf und insgesamt 40 Punkten im letzten Abschnitt hatte Detroit dann aber nichts mehr entgegenzusetzen. In den ersten drei Vierteln war die Führung zwischen beiden Teams zwölfmal gewechselt. Schröder kam in der Nacht zum Ostersonntag von der Bank und verbuchte in knapp 26 Minuten Einsatzzeit acht Punkte sowie drei Assists.

Lakers verlieren deutlich gegen Minnesota

Spiel zwei in der Best-of-Seven-Serie findet in der Nacht auf Dienstag (1.30 Uhr MESZ) erneut im Madison Square Garden in New York statt. Schröder war während der Saison von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors transferiert worden – und von dort wiederum nach nur sechs Wochen erst an die Utah Jazz weitergegeben worden, ehe sich die Pistons die Dienste des 31-Jährigen sicherten.

Auch die Los Angeles Lakers laufen in ihrem Play-off-Duell zunächst einem Rückstand hinterher. Trotz 37 Punkten von Superstar Luka Doncic unterlagen die Kalifornier den Minnesota Timberwolves 95:117. Lakers-Superstar LeBron James, der in seiner 22. NBA-Saison seinen fünften Titel anpeilt, steuerte 19 Zähler bei. Maximilian Kleber fehlte bei LA unverändert aufgrund einer Operation am rechten Fuß.

{ "placeholderType": "MREC" }