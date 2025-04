NBA: Schröder verliert mit Detroit - Bucks in den Play-offs

Erstmals seit 2018/19 steht Detroit in den Playoffs. Kurz vor Ende der Hauptrunde gibt es für Schröder und Co. eine Niederlage.

Erstmals seit 2018/19 steht Detroit in den Playoffs. Kurz vor Ende der Hauptrunde gibt es für Schröder und Co. eine Niederlage.

Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons nach dem feststehenden Einzug in die Play-offs eine Niederlage kassiert. Der deutsche Basketball-Weltmeister verlor mit seinem Team 103:109 gegen die Memphis Grizzlies und rutschte dadurch hinter die nun ebenfalls für die Playoffs qualifizierten Milwaukee Bucks auf Platz sechs der Eastern Conference ab.

Der erst im Saisonverlauf nach Detroit gewechselte Schröder schaffte in 30 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte, auf der Gegenseite überragte Desmond Bane mit 38 Zählern für die Grizzlies.

Im Osten stehen die Teilnehmer an den Playoffs mit Cleveland, Boston, den New York Knicks, Indiana und eben Milwaukee sowie Detroit bereits fest. Erstmals seit der Saison 2018/19 sind die Pistons damit in der entscheidenden Phase dabei.