NBA: Schröders Pistons schlagen möglichen Play-off-Gegner

Gegen die New York Knicks gelingt nach schwierigen Tagen ein Heimsieg mit Signalwirkung.

Basketballprofi Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben ihre Schwächephase in der NBA überwunden - und damit auch ein wichtiges Signal kurz vor den Play-offs gesendet. Die Pistons setzten sich am Donnerstagabend mit 115:106 gegen die New York Knicks durch, zuvor hatte es vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen gegeben.