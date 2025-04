Eine Gala, die es so noch nie in der NBA gab

Giannis legt historische Zahlen

Auf Rang fünf der Eastern Conference verbesserten sich dank Superstar Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks (42:34). Dem Griechen gelangen beim 126:113 gegen die Philadelphia 76ers laut ESPN als erstem Spieler in der Geschichte der NBA 35 Punkte, 17 Rebounds sowie 20 Assists. Als erst drittem Spieler in der Geschichte der Bucks schaffte er mindestens 20 Assists in einem Spiel, damit stellte er für sich selbst zugleich einen Karrierehöchstwert auf.

In der aktuellen Saison waren zuvor nur Nikola Jokic und Trae Young mindestens 20 Assists in einem Spiel gelungen. Wegen der Verletzung von Damian Lillard muss Antetokounmpo derzeit mehr als gewohnt als Ballverteiler agieren. „Giannis muss mehr wie ein Point Forward denken“, erklärte Assistenzcoach Darvin Ham: „Und so ist er bereits gebaut. Es ist also keine allzu große Herausforderung für ihn.“