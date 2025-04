Lakers-Superstars brechen komplett ein!

SPORT1 28.04.2025 • 08:35 Uhr LeBron James und Luka Doncic gehen in der entscheidenden Phase die Puste aus. Weltmeister Franz Wagner droht ebenfalls das frühe Aus.

Was für ein Einbruch der beiden Superstars! Luka Doncic und LeBron James erlebten bei der 113:116-Niederlage der Los Angeles Lakers in Spiel 4 gegen die Minnesota Timberwolves ein letztes Viertel zum Vergessen. Mit einem 1:3 aus Sicht der Lakers stehen sie damit in der Best-of-Seven-Serie bereits mit dem Rücken zur Wand.

Doncic gelangen zwar insgesamt bärenstarke 38 Punkte, doch im letzten Spielabschnitt traf er nur einen seiner sechs Wurfversuche. Noch schlimmer war es bei James. Der 40-Jährige blieb im vierten Viertel sogar komplett ohne Punkte! Bezeichnend: Den letzten Lakers-Wurf der Partie, ein Dreier, der den möglichen Ausgleich bedeutet hätte, nahm Austin Reaves - und verwarf.

LeBron und Doncic müde? Lakers-Coach historisch

Eine Erklärung für den Einbruch gegen Ende des Spiels könnte in der ausufernden Spielzeit des Star-Duos liegen. Trainer J.J. Redick ließ James und Doncic jeweils 46 (!) Minuten auf Feld.

Kurios: In der gesamten zweiten Hälfte wechselte der Lakers-Coach nicht einmal, ließ seine Starting Five für 24 Minuten unverändert. Das hatte es in der NBA in den Playoffs laut Stats-Guru Keerthika Uthayakumar nie zuvor gegeben.

„Das sind die Playoffs - Müdigkeit sollte hier keine Rolle spielen“, wollte Doncic nach der Partie nichts von Ausreden wissen. „Ich habe viele Minuten gespielt, aber das sollte keine Rolle spielen. Ich denke, dass sie in den letzten Minuten in der Offensive einfach besser gespielt haben.“

„Wir hatten einige wirklich gute Chancen“, fügte James hinzu. „Ich glaube nicht, dass die Müdigkeit etwas damit zu tun hatte. Wir haben einfach ein paar Fehlwürfe aus dem Nichts gemacht. Wir sind in das Spiel gekommen, in das wir kommen wollten. Wir waren nur nicht in der Lage, es umzusetzen.“

Franz Wagner droht das Aus

Basketball-Weltmeister Franz Wagner steht mit den Orlando Magic derweil ebenfalls vor dem Aus. Der Basketball-Nationalspieler verlor mit seinem Team in der Nacht auf Montag auch Spiel vier des Achtelfinal-Duells gegen den Titelverteidiger 98:107.

Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:3 aus Sicht der Magic. Schon in der Nacht auf Mittwoch (2.30 Uhr) könnte im TD Garden von Boston das Aus kommen.

Wagner zeigte eine gute Partie und kam auf 24 Punkte, sechs Rebounds sowie sieben Assists. Nur Paolo Banchero punktete für Orlando häufiger (31). Bei Rekordmeister Boston ragte Jayson Tatum mit 37 Punkten und 14 Rebounds heraus. Moritz Wagner fehlt nach seinem Kreuzbandriss für den Rest der Saison, der Münchner Tristan da Silva kam nicht zum Einsatz.

