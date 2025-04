NBA: Wagner und Orlando mit "kühlem Kopf" ins Play-in

In der Nacht zum Mittwoch spielt Basketball-Weltmeister Franz Wagner mit seinem Team gegen die Atlanta Hawks um ein Play-off-Ticket.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner erwartet im Play-in-Turnier der NBA eine schwierige Aufgabe. „Das wird ein hartes Spiel. Es wird nicht alles perfekt laufen. Das Team, das die Läufe des anderen am besten übersteht und einen kühlen Kopf behält, wird die Oberhand behalten“, sagte der Profi von Orlando Magic vor dem wichtigen Duell mit den Atlanta Hawks in der Nacht zum Mittwoch (1.30 Uhr).

Der Gewinner der Partie sichert sich ein Ticket für die Play-offs und trifft in der ersten Runde auf Titelverteidiger Boston Celtics. Der Verlierer erhält eine zweite Chance und spielt am Freitag (Ortszeit) gegen den Gewinner des Play-in-Spiels zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat. Der Sieger dieses K.o.-Spiels bekommt es mit dem Hauptrundenersten Cleveland Cavaliers zu tun.

Wagner scheiterte letztes Jahr gegen Cleveland

Für Wagner, der zuletzt zum Hauptrundenabschluss geschont worden war, geht es um seine zweite Play-off-Teilnahme nach 2024. In der Vorsaison war Orlando in der ersten Runde erst im entscheidenden Spiel sieben an Cleveland gescheitert. „Erfahrung ist der beste Lehrer. Wir haben viel daraus gelernt. Hoffentlich kann uns das im Spiel helfen“, sagte der 23-Jährige.