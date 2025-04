Dallas in die NBA-Playoffs? Nowitzki mit ehrlichen Worten

„Wenn Kyrie (Irving/d. Red) gesund wäre, wäre alles möglich. Aber ohne Kyrie wird es sehr schwierig, die zwei Spiele auswärts zu gewinnen. Aber als Anthony Davis in den paar Wochen fit war, als er gespielt hat, haben sie sehr gute Mannschaften geschlagen. Und das auch auswärts, um sich überhaupt in das Play-in hineinzukämpfen“, sagte Nowitzki im DAZN-Interview.

Auf Umwegen nach ganz oben?

Daher müssen es die Texaner in der Nacht zum Donnerstag (4.00 Uhr) mit einem Sieg bei den Sacramento Kings erst einmal in das finale Play-in-Spiel schaffen, um sich dort gegen die Memphis Grizzlies das letzte Play-off-Ticket zu sichern.

Dabei erinnerte Nowitzki jedoch an die Saison 2022/2023, in der es Miami Heat aus dem Play-in in die NBA-Finals schaffte: „Das ist lange her, aber es kann passieren, dass sich eine Mannschaft so zusammenschweißt und echt gut spielt. Aber die Spielqualität muss da sein. Da müssen wir erstmal schauen, ob die Mavs das haben.“