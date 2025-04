"Obszönitäten!" NBA-Superstar Doncic fliegt nach Zoff mit Fan

Doncic erklärte, dass er im vierten Viertel mit einem Fan sprach, als einer der Schiedsrichter fälschlicherweise annahm, seine Worte seien an ihn gerichtet, was zur Ejection des Lakers-Guards führte. „Ich habe noch nie einen Fan rauswerfen lassen“, sagte Doncic und betonte, dass er oft mit gegnerischen Fans interagiere, ohne das Sicherheitspersonal einzuschalten. „Niemals. Aber wenn [der Fan] reden will, dann rede ich zurück, wie immer. Das hatte nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Ich habe es wirklich nicht verstanden.“

Doncic: Zoff mit NBA-Schiedsrichter

Die Thunder beendeten das Spiel mit einem 29:12-Lauf und besiegten die Lakers deutlich. „Er dachte, ich wurde gefoult, und ich wurde tatsächlich am Kopf geschlagen“, erklärte Vanderbilt über Doncic. „Er sagte dem Schiedsrichter nur, dass das passiert ist. Und der Schiedsrichter meinte nur ... ‚Ich rede mit jedem außer mit dir, Luka.‘ Es schien an diesem Punkt etwas persönlich zu werden.“

Vorwürfe gegen Lakers-Superstar: „Obszönitäten!“

LeBron über Doncic-Rückkehr nach Dallas

Nach der verpassten Chance in Oklahoma City konzentrieren sich die Lakers auf das Spiel in der Nacht auf Donnerstag in Dallas. So wichtig das Spiel für die Playoff-Platzierung ist, wird es eine größere Bedeutung haben, da Doncic erstmals nach Dallas zurückkehrt.