NBA-Playoffs: Machtdemonstration von OKC - Lakers zurück im Rennen

Hartenstein, dem auch in der Post-Season eine wichtige Rolle zukommt, stand 27 Minuten auf dem Feld. Der Center steuerte sechs Punkte und starke zehn Rebounds bei. In der Nacht auf Freitag wird die Serie in Memphis fortgesetzt.

Gut zwei Tage nach der Machtdemonstration in Spiel eins, das Thunder mit 51 Punkten Vorsprung gewonnen hatte, schafften Topspieler Shai Gilgeous-Alexander und sein Team in Oklahoma City erneut schnell Klarheit. Bereits in der ersten Hälfte lagen sie teils mit mehr als 20 Zählern Vorsprung in Führung. Der Kanadier Gilgeous-Alexander war mit 27 Punkten am Ende bester Scorer seines Teams - Memphis' Bestem Jaren Jackson junior gelang einer weniger.