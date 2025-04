Schröders Pistons erstmals seit 2018/19 in den NBA-Play-offs

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat sich mit den Detroit Pistons für die Play-offs in der NBA qualifiziert. Erstmals seit der Saison 2018/19 sind die Pistons damit in der entscheidenden Phase dabei, Schröders Team machte mit einem 117:105 bei den Toronto Raptors alles klar. Der Deutsche, der erst im Laufe der Saison nach Detroit gekommen war, sammelte 16 Punkte, vier Rebounds und sieben Assists.

Noch in der Vorsaison war Detroit historisch schlecht gewesen. Damals holte das Team nur 14 Siege und legte einen Negativlauf von 28 Niederlagen in Serie hin. Das war zuvor in der NBA noch keinem Team passiert. In diesem Jahr läuft es deutlich besser, Schröder hat daran seinen Anteil. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft spielt seit Februar für die Pistons, zuvor war er in dieser Saison für die Brookyln Nets und die Golden State Warriors aufgelaufen.