Wutrede nach Spielerumfrage! NBA-Coach flippt aus

Dieser „Titel“ kommt alles andere als gut an. The Athletic hat die Ergebnisse der jährlichen NBA -Spielerbefragung veröffentlicht. Mehr als ein Drittel der Spieler aller Teams, genauer gesagt 158 Profis, gaben anonym ihre Stimme ab.

Neben glorreichen Kategorien wie MVP oder bester Trainer wurde auch der am meisten überbewertete Spieler gewählt. Die Wahl fiel dabei auf Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers. 14,4 Prozent der Stimmen versammelten sich auf ihn, dahinter landeten Rudy Gobert und Trae Young auf den Plätzen zwei und drei.

Für Pacers-Coach Rick Carlisle ein Unding. Nach dem zweiten Sieg in der Playoff-Serie gegen die Milwaukee Bucks trat der Übungsleiter vor die US-Presse und begann seine Ausführungen zunächst noch moderat.

Pacers-Coach Carlisle flippt aus

„Ich habe davon gehört“, leitete er ein, um in der Folge seiner Wut Ausdruck zu verleihen: „Die anderen Jungs auf der Liste waren Jimmy Butler (Platz 4) und Giannis (Antetokounmpo, Platz 10). Ich will die Gesichter dieser Typen sehen, die solche Spieler gewählt haben. Ich will ihre Gesichter sehen.“