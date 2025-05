Lakers-Schmach perfekt! LeBron James enttäuscht, Doncic stürzt

Für die Los Angeles Lakers sind die NBA-Playoffs nach der ersten Runde schon wieder vorbei. In Spiel fünf werden die Lakers von einem Spieler dominiert, der sonst nicht für seine Scoring-Qualitäten bekannt ist. LeBron James geht erneut die Puste aus.

Bittere Schmach für LeBron James und die Los Angeles Lakers! Trotz Platz drei nach der Regular Season scheiterte die Truppe um Luka Doncic bereits in der ersten Playoff-Runde der NBA – und das deutlich. Denn nach nur fünf Spielen steht das Aus der Lakers in der best-of-seven-Serie bereits fest.

In Spiel fünf unterlagen die Lakers mit 96:103 und wurden dabei ausgerechnet von dem in der Serie bisher kaum in Erscheinung tretenden Rudy Gobert vorgeführt.