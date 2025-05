Die legendäre PK einer missverstandenen NBA-Legende

SPORT1 07.05.2025 • 15:29 Uhr NBA-Ikone Allen Iverson ist als Kämpfer und Freigeist legendär. Heute vor 23 Jahren schrieb er mit einem skurrilen Auftritt Schlagzeilen - dessen Hintergrund weniger lustig war.

„The Answer“ Iverson ist eine der kontroversesten Legenden der jüngeren NBA-Geschichte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der wuselige Spielmacher - zugleich Stilikone und Teilzeit-Rapper - war zu aktiven Zeiten bei den Fans ganz hoch im Kurs, da er sich mit unbändigem Kampfgeist gegen weitaus größere und schwerere Spieler durchsetzte. Und weil er nie ein Blatt vor den Mund nahm.

Der heute 49-Jährige stieß mit seiner unverblümten Art aber auch oft Vorgesetzte vor den Kopf, nicht zuletzt dem damaligen Commissioner David Stern, mit dem sich Iverson immer wieder anlegte.

Zu einem besonders legendären Vorfall, der bis heute als Meme im Netz präsent ist, kam es heute vor 23 Jahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Allen Iverson nach bester Saison in der Krise

Es war der 7. Mai 2002, das Jahr, nachdem der elfmalige All-Star in der Saison 2000/01 seine erfolgreichste Saison gespielt hatte: Iverson war zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt worden und mit den Philadelphia 76ers bis in die NBA Finals vorgestoßen - wo Iverson, Legenden-Kollege Dikembe Mutombo und Kollegen erst von den Los Angeles Lakers um Kobe Bryant und Shaquille O‘Neal gestoppt werden konnten.

Doch in der folgenden Spielzeit stürzten die Sixers ab, schafften es nur mit Ach und Krach in die Playoffs, um da in der ersten Runde an den Boston Celtics zu scheitern.

Iversons Zukunft stand danach in Frage, ein Trade war im Gespräch. Hinzu kamen Vorwürfe von Trainer Larry Brown, dass A.I. mehrere Trainings versäumt hätte. Iversons Reaktion darauf - in einer vier Tage später einberufenen Pressekonferenz - ist so skurril wie unvergessen.

„Wir reden hier über Training! Training!“

Binnen rund zwei Minuten benutzte der verletzungsgeplagte Spielmacher 24 Mal das Wort Training, drückte wieder und wieder seinen Ärger aus, wie viel Aufmerksamkeit das Thema bekam - statt dass darüber geredet, wie sehr er sich in einer schwierigen Situation für das Spiel und die Mannschaft aufgeopfert hätte. „Wir reden hier über Training! Training!“ (“We talkin‘ about Practice! Practice!“)

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Einige Journalisten staunten schweigend, andere konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Manche glaubten, Iverson sei alkoholisiert. Das behauptet auch Kent Babb in der Biographie „Not a Game: The Incredible Rise and Unthinkable Fall of Allen Iverson“.

Head Coach Brown deutete gestisch einen Schluck aus der Flasche an und sagte: „Ich nehme an, er ist ausgegangen und hat irgendwo herumgekaspert.“

Mord an bestem Freund erschütterte Iverson

Iverson hat dem entschieden widersprochen. Und ESPN-Journalist Stephen A. Smith, ein enger Vertrauter Iversons, nennt diese Behauptung „ekelhaft“ - und spekulierte, dass Babb von böswilligen Ex-Kollegen Iversons bewusst falsch informiert worden sei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Was im allgemeinen Amüsement um Iversons Auftritt unterging, war die tragische persönliche Situation, in der Iverson sich damals befunden hatte: Rund ein halbes Jahr zuvor war sein bester Freund, Rahsaan Langford, im Alter von nur 29 Jahren erschossen worden. Iverson tat sich schwer, den Verlust zu verkraften - und es wirkte sich auch auf seine Form aus. Wenige Tage vor der unvergesslichen Tirade hatte der Mordprozess begonnen.

Während die YouTube-Videos sich auf seine Wutrede beschränken, offenbarte er gleich danach, wie sehr ihn die persönliche Tragödie und die sportliche Enttäuschung erschütterten: „Ich bin aus einem Grund erregt: weil ich hier sitze. Verloren habe. Meinen besten Freund verloren habe. Ihn und dieses Jahr. Es geht alles den Bach runter für mich. Mein Leben. Ich muss das verarbeiten... Mein bester Freund ist tot. Tot. Und wir haben verloren.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Iversons NBA-Karriere endete 2010 nach weiteren Karriere-Stationen bei den Denver Nuggets, den Detroit Pistons, den Memphis Grizzlies und einem Comeback in Philly. 2016 zog er in die Hall of Fame ein, seine Nummer 3 wird seit 2013 von den 76ers nicht mehr vergeben.

{ "placeholderType": "MREC" }