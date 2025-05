Hartenstein gleicht mit OKC erneut aus

Ausgleich geschafft, Heimvorteil zurückerobert: Isaiah Hartenstein hat in den NBA-Playoffs mit Oklahoma City Thunder das wichtige vierte Viertelfinalspiel bei den Denver Nuggets 92:87 gewonnen, damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. Ein Leckerbissen was das Basketballspiel lange nicht.

OKC, bestes Team der Hauptrunde, hatte in eigener Halle nach der Auftaktniederlage Spiel zwei klar für sich entschieden, das erste Aufeinandertreffen in Denver aber verloren. Am Sonntag gelang der enorm wichtige Auswärtssieg in der Mile High City, ansonsten wäre die Mannschaft um den Deutsch-Amerikaner Hartenstein mit 1:3 in Rückstand und gehörig unter Druck geraten.