Schwere Verletzung bei NBA-Superstar Jayson Tatum bestätigt

Jayson Tatum reißt sich in den NBA-Playoffs die rechte Achillessehne und fällt lange aus. Der US-Amerikaner wurde bereits erfolgreich operiert.

Die Befürchtung ist wahr geworden: Jayson Tatum hat sich in den NBA -Playoffs die rechte Achillessehne gerissen und wird monatelang ausfallen. Das bestätigten die Boston Celtics am späten Dienstagabend.

Verletzung ohne Fremdeinwirkung

Der US-Amerikaner hatte sich kurz vor Ende von Spiel vier in der Serie gegen die New York Knicks ohne gegnerische Einwirkung schwer verletzt und musste den Madison Square Garden anschließend in einem Rollstuhl verlassen.