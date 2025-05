Im Bademantel durch LA: Ex-NBA-Star löst Wettschulden ein

Der ehemalige NBA-Star Paul Pierce hat Wort gehalten – und offenbar mit Stil seine Wettschulden eingelöst. Nach dem zweiten Comeback-Sieg der New York Knicks gegen Titelverteidiger Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale stapfte Pierce, Celtics-Held der 2000er-Jahre, am Donnerstagmorgen im grauen Morgenmantel durch Los Angeles.

Google Maps berechnete rund acht Stunden

Zum zweiten Mal in Folge drehte New York einen Rückstand von 20 Punkten und gewann 91:90 – ein Novum in der Geschichte der Play-offs. Und Pierce? Der lieferte: Mit Sonnenaufgang filmte sich der 47-Jährige bei seinem langen Spaziergang durch die kalifornischen Straßen und postete seine Aktion fortlaufend in den Sozialen Medien. Google Maps berechnete für die rund 20 Meilen lange Strecke eine Zeit von rund acht Stunden.