Mit Müll beworfen: Haliburton lädt Fan zu Heimspiel ein

In New York war ein Fan der Indiana Pacers durch die Straßen gejagt und mit Müll beworfen worden, nun gibt es als Ausgleich für den Spießrutenlauf eine Freikarte. Tyrese Haliburton, Starspieler des NBA-Klubs aus Indianapolis, hat das Opfer der Attacken zu Spiel vier der Play-off-Halbfinalserie gegen die New York Knicks eingeladen. „Jeder hier möchte dich kennenlernen. Wir haben über nichts anderes gesprochen“, sagte Haliburton in einem Videocall mit dem Feuerwehrmann, der in der Pat McAfee Show ausgestrahlt wurde.