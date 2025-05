NBA: Achillessehnenriss bei Celtics-Star Tatum

Der Forward humpelte in Spiel vier gegen New York gestützt vom Feld und wurde im Rollstuhl durch die Katakomben gefahren.

Titelverteidiger Boston Celtics steht in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA nicht nur dicht vor dem Aus, sondern muss womöglich auch bis in die kommende Saison auf seinen Starspieler Jayson Tatum verzichten. Wie der Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Forward in Spiel vier der Viertelfinalserie gegen die New York Knicks (113:121) einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Der Olympia-Goldmedaillengewinner von Paris sei bereits erfolgreich operiert wurden, einen Zeitplan für seine Rückkehr gebe es derzeit nicht.