NBA: Celtics stellen Negativrekord auf - Drama um Hartenstein-Team

SPORT1 06.05.2025 • 06:33 Uhr Die Boston Celtics verlieren das erste Spiel gegen die New York Knicks trotz hoher Führung. Der deutsche Isaiah Hartenstein kassiert mit OKC eine dramatische Niederlage gegen die Denver Nuggets.

Drama in Spiel 1 der Conference Semi-Finals zwischen den Boston Celtics und den New York Knicks! Die Celtics haben trotz zwischenzeitlicher 20-Punkte-Führung im 3. Viertel mit 105:108 nach Overtime verloren. Dabei stellte der Meister einen Negativrekord in den NBA-Playoffs auf.

Boston nahm während der Partie insgesamt 60 Dreierversuche (ebenfalls ein Rekord) und traf von denen lediglich 15 Stück. So viele verpasste Dreier gab es in der Geschichte der Playoffs zuvor noch nie.

Brunson führt die Knicks zum Sieg

Die Celtics spielten vor heimischer Kulisse eine starke erste Halbzeit, nach welcher sie mit 16 Punkten in Führung waren. Im 3. Viertel erhöhten sie ihren Vorsprung auf 20 Zähler, doch brachen danach ein. Vor allem Star Jayson Tatum verlor seine Treffsicherheit.

Auf der anderen Seite spielte erneut Jalen Brunson groß auf und führte die Knicks letztlich mit 29 Punkten zum dramatischen Overtime-Sieg. Auch Teamkollege OG Anunoby überzeugte mit 29 Zählern.

Gala-Vorstellung von Jokic

Basketballer Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder einen erfolgreichen Start ins Play-off-Viertelfinale der NBA dramatisch aus der Hand gegeben. Das beste Team der Hauptrunde unterlag den Denver Nuggets nach einer Gala-Vorstellung von Superstar Nikola Jokic in einem Krimi mit 119:121 und ging nach dem ersten Spiel der Best-of-seven-Serie in den Conference Semifinals mit 0:1 in Rückstand.

Aaron Gordon traf vier Sekunden vor Ende der Spielzeit mit einem Dreier zum Sieg für die Nuggets, nachdem OKC zuvor drei Freiwürfe in Folge nicht verwandelt hatte. Hartenstein kam auf zwölf Punkte und neun Rebounds. Jokic überragte mit 42 Punkten und 22 Rebounds für die Nuggets. Das zweite Duell findet in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Oklahoma statt, bevor die Serie für zwei Spiele nach Denver wandert.

Oklahoma, nach 68:14 Siegen in der Hauptrunde und einem Sweep in der ersten Play-off-Runde gegen die Memphis Grizzlies einer der Titelfavoriten, hielt ab dem ersten Quarter konstant einen knappen Vorsprung, der erst kurz vor Ende plötzlich aber entscheidend kippte. Shai Gilgeous-Alexander war mit 33 Punkten bester Werfer bei OKC.

