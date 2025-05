NBA-Champion meldet sich zurück

In den beiden Spielen zuvor gab Boston jeweils 20-Punkte-Führung noch aus der Hand, in Spiel drei nicht.

Nach zwei Heimpleiten gewann der Titelverteidiger bei den New York Knicks das dritte Spiel mit 115:93 und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:2.

Nachdem die Celtics in den ersten beiden Partien gegen die Knicks jeweils 20-Punkte-Führungen noch verspielt hatten, ließen Jayson Tatum und Co. diesmal nichts anbrennen. Schon zu Beginn des zweiten Viertels lag Boston mit über 20 Zählern vorn, eine Aufholjagd der Knicks blieb aus.

Der deutsche Rookie Ariel Hukporti kam bei den Knicks, die in Runde eins die Detroit Pistons mit Dennis Schröder ausgeschaltet hatten, in der Schlussphase ins Spiel und erzielte in zwei Minuten zwei Zähler.