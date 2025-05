NBA-Playoffs: Celtics trotzen Verletzungspech - Ex-Champion raus

SID 15.05.2025 • 06:22 Uhr Auch ohne Starspieler Jayson Tatum verkürzen die Celtics in der Playoff-Serie gegen die Knicks. Für ein anderes Team ist dagegen Schluss.

Ersten Matchball? Abgewehrt! Titelverteidiger Boston Celtics hat das vorzeitige Aus in den Playoffs der NBA erst einmal abgewendet. Der Rekordmeister besiegte die New York Knicks im ersten Spiel ohne Starspieler Jayson Tatum mit 127:102 und verkürzte den Rückstand in der Best-of-seven-Serie auf 2:3.

Geplatzt sind dagegen die Titelträume der Golden State Warriors. Erneut ohne seinen verletzten Megastar Stephen Curry (Oberschenkelzerrung) verlor der siebenmalige Meister gegen die Minnesota Timberwolves mit 110:121 und musste nach der vierten Niederlage im fünften Spiel der Serie vorzeitig die Segel streichen.

Zum Topscorer Minnesotas, das nach den Indiana Pacers (4:1 gegen die Cleveland Cavaliers) als zweites Team das Halbfinal-Ticket buchte, avancierte Julius Randle mit 29 Punkten, für die Warriors kam Brandin Podziemski auf 28 Zähler. Die Timberwolves ließen Golden State von Beginn an kaum eine Chance, führten schon zur Halbzeit mit 15 Punkten Vorsprung und bauten diesen im dritten Viertel weiter aus, ehe die Warriors zumindest noch etwas verkürzten.

Celtics siegen nach Tatum-Verletzung

Im Bostoner TD Garden lieferten sich beide Teams bis zur Pause dagegen ein ausgeglichenes Spiel, doch dann zogen die Celtics angeführt von Jaylen Brown davon. Der Forward kam am Ende auf 26 Punkte, 12 Assists und 8 Rebounds. Erfolgreichster Punktesammler der Gastgeber war Derrick White mit 34 Zählern. Für New York sammelte Josh Hart 24 und Jalen Brunson 22 Punkte. Tatum wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen können, der Olympiasieger von Paris hatte sich in Spiel vier der Viertelfinalserie die rechte Achillessehne gerissen.

„Man möchte nie auf einen seiner Spieler verzichten müssen, besonders nicht auf einen seiner besten. Aber egal, wer ausfällt, jeder einzelne Spieler leistet seinen Beitrag“, sagte Celtics-Coach Joe Mazzulla: „Was auch immer wir durchmachen müssen, es gibt niemanden, mit dem ich es lieber durchmachen würde als mit diesen Jungs.“