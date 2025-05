NBA: Clevelands Atkinson ist Trainer des Jahres

Cleveland hatte sich unter der Führung von Atkinson zum besten Hauptrundenteam der Eastern Conference gemausert, in den Play-offs kämpft die Franchise um Topspieler Donovan Mitchell gegen die Indiana Pacers um den Einzug in die Conference Finals.

Atkinson von den Medienvertretern geehrt

Zu Beginn hatten Mitchell und Co. sogar 15 Spiele in Folge für sich entschieden - erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. In der ersten Play-off-Runde stellten die Cavaliers zudem gegen Miami Heat mit 122 Punkten Vorsprung die einseitigste Serie der NBA auf.