Mavs-Dusel weckt bösen Verdacht

Franziska Wendler 13.05.2025 • 21:11 Uhr Nach dem Trade-Beben um Luka Doncic gewinnen die Dallas Mavericks trotz minimaler Chancen die Draft Lottery der NBA. Hat das Team mehr Glück als Verstand?

Es war ein Moment kollektiver Ekstase. Ausgelassene Freude. Jubelschreie. Eine Stimmung, wie sie in den heiligen Hallen dieses NBA-Teams schon lange nicht mehr geherrscht haben dürfte. Die Rede ist von den Dallas Mavericks, die erstmals in der Team-Geschichte die Draft Lottery der besten Basketball-Liga der Welt gewonnen haben.

Zu sehen war all die Freude in einem Clip, welchen das Team in den sozialen Netzwerken teilte. Darauf zu sehen sind die Verantwortlichen um General Manager Nico Harrison, die die Lottery in einem Konferenzraum verfolgen und im entscheidenden Moment hemmungslos ausflippen. Ein einschneidender Tag für das Team.

„Ich freue mich so sehr für die Mavericks-Fans“, jubelte CEO Rick Welts: „Ich bin erst seit dem 1. Januar dieses Jahres in Dallas. Ich bin einfach nur erstaunt über die Tiefe der Emotionen und die Verbundenheit, die die Fans mit diesem Team haben. Und was heute passiert ist ... ich kann mir keinen besseren Tag für die Mavs-Fans vorstellen. Es wird wirklich etwas Besonderes sein. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Dallas zu kommen.“

Mavericks gewinnen trotz Mini-Chance

Was das Geschehen so besonders macht: Von den 14 zur Teilnahme an der Lottery berechtigten Teams - jene Mannschaften, die es nicht in die Playoffs geschafft haben - hatten die Mavericks nur eine kleine Chance auf den ersten Pick. Mickrige 1,8 Prozent, um genau zu sein.

Die Chancen anderer Teams lagen derweil viel höher. Die Utah Jazz, Washington Wizards und Charlotte Hornets machten sich als schwächste Teams der laufenden Saison mit ihren jeweils 14 Prozent große Hoffnungen – und wurden bitter enttäuscht.

Für den ein oder anderen mag es grotesk und mitunter auch wie unverschämtes Glück aussehen, dass es in diesem Jahr ausgerechnet die Mavs sind, die den großen Preis abräumen. Hatte das Team, speziell GM Harrison, doch Anfang Februar für blankes Entsetzen in der Basketball-Welt gesorgt.

Monatelang schlechte Stimmung in Dallas

Franchise-Player Luka Doncic, Liebling der Massen, wurde ohne Not für Anthony Davis und weitere Picks zu den Los Angeles Lakers getradet. Es folgten Tränen bei Doncic, Todesdrohungen gegen Harrison und ein gigantischer Aufschrei unter den Fans.

Dass sich Davis auch noch direkt in seinem ersten Spiel verletzte, wenig später auch der zweite verbliebene Superstar Kyrie Irving ausfiel und die Playoffs ob der Pleite im Play-in-Turnier am Ende verpasst wurden, rundete eine mehr als nur unglückliche Saison vorläufig negativ ab.

Nach dem Doncic-Trade, der gemeinhin weiter als epischer Fehler eingeschätzt wird, dürften die Anhänger, vor allem aber die Verantwortlichen der Mavs nun wieder Hoffnung verspüren.

Aufschwung bei den Mavs

Sollte Harrison nicht innerhalb weniger Monate erneut eine mehr als nur abwegige Entscheidung treffen, spielt in der kommenden Saison mit Cooper Flagg ein außergewöhnliches Talent in Dallas. Der Forward der Duke Blue Devils gilt als mit Abstand aussichtsreichster Kandidat auf den Nummer-1-Pick im Draft.

Monatelang gab es rund um die Dallas Mavericks fast ausschließlich negative Schlagzeilen. Mit dem Gewinn der Lottery dürfte die Stimmung rund um die texanische Franchise nun einen gehörigen Aufschwung erleben. Ein erleichterndes Gefühl, welches vor allem General Manager Harrison dringend gebrauchen kann.

Doch nicht alle zeigten sich im Angesicht der Nachricht begeistert. Kaum waren die Mavs als Sieger verkündet, trendete bei X der Begriff „rigged“, was so viel heißt wie manipuliert.

Lottery der NBA manipuliert?

Schon in der Vergangenheit war die Draft Lottery nicht immer immun gegen den Verdacht der Manipulation, nach der Entscheidung in diesem Jahr schwirrten derweil sofort Verschwörungstheorien durch das Netz.

„Die NBA hat die Draft-Lotterie zu 100% manipuliert, um Dallas für die Zustimmung zum von der Liga verwalteten Luka-Trade zu belohnen. Das kann man sich nicht ausdenken“, schrieb ein Nutzer.

Barstool-Sports-Moderator Jeff Lowe formulierte: „Hahaha, niemand auf der Welt wird jemals glauben, dass die Draft Lottery dieses Jahr nicht manipuliert wurde.“

NBA-Stars entsetzt

Und auch einige NBA-Stars oder Ex-Spieler zeigten sich ob des Resultats durchaus schockiert. „Ich meine, komm schon, Mann“, war auf dem Account von Kevin Love zu lesen. Bill Simmons formulierte: „Oh, verpiss dich. Komm schon.“ LeBron James postete schlichtweg eine Reihe von lachenden Emojis.

Den Entscheidungsträgern im Front Office der Mavs dürften diese Reaktionen herzlich egal sein. Nach dem wohl unfassbarsten Trade der NBA-Geschichte, Verletzungspech und dem Verpassen der Playoffs sind die Mavericks nun nämlich zurück.