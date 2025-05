NBA: Knicks Traum vorbei? Pacers kurz vor Finaleinzug

Noch ein Sieg fehlt den Indiana Pacers, um in die Endspielserie einzuziehen. Die New York Knicks scheinen dagegen den großen Finaltraum zu verpassen

Im vierten Duell setzte sich das Team von Headcoach Rick Carlisle gegen die New York Knicks mit 130:121 durch, beim Stand von 3:1 in der Best-of-seven-Serie hat Indiana nun drei Chancen, das Weiterkommen perfekt zu machen.

Durch die Niederlage in Spiel vier der Eastern Conference Finals rückt der Finaltraum der New York Knicks in weite Ferne. Die Traditions-Franchise wollte erstmals seit 1999 wieder in die NBA-Finals einziehen.