NBA-Playoffs: Verletzt? Warriors-Sorgen um Curry

Den Cleveland Cavaliers droht in den Playoffs der NBA ein böses Erwachen. Die Cavaliers, bestes Hauptrundenteam der Eastern Conference, verloren im Viertelfinale gegen die Indiana Pacers das zweite Spiel mit 119:120 und liegen in der Best-of-seven-Serie der Conference Semifinals mit 0:2 in Rückstand. Schon das erste Heimspiel hatte Cleveland verloren (112:121), die kommenden beiden Duelle finden in Indianapolis statt.