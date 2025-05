NBA: Knicks wehren Matchball ab

Matchball abgewehrt: Die New York Knicks dürfen weiter auf den ersten Finaleinzug seit 26 Jahren hoffen. Jalen Brunson wird in Spiel fünf zum entscheidenden Faktor.

Die New York Knicks können in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf den ersten Finaleinzug seit 26 Jahren hoffen. Der zweimalige Meister gewann sein Heimspiel gegen die Indiana Pacers mit 111:94 und wehrte damit den ersten Matchball ab. In der Best-of-seven-Serie verkürzten die Knicks auf 2:3, Spiel sechs findet am Samstag (Ortszeit) in Indianapolis statt.