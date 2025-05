NBA: Knicks werfen Titelverteidiger Boston raus

Die Boston Celtics scheiden in den NBA-Playoff aus. Der Rekordmeister kassiert beim Erzrivalen eine herbe Niederlage in Spiel sechs.

Die New York Knicks haben den Titeltraum von NBA -Rekordmeister Boston Celtics auf beeindruckende Weise beendet. Im sechsten Spiel der Viertelfinalserie besiegte das Team aus dem Big Apple den verletzungsgeplagten Vorjahreschampion deutlich mit 119:81 und holte sich den entscheidenden vierten Sieg.

Die Knicks stehen damit zum ersten Mal seit 25 Jahren in der Finalserie der Eastern Conference, Gegner sind ab Mittwoch (Ortszeit) die Indiana Pacers.

„Fühlt sich an wie der Tod“

New York besiegte den Erzrivalen, dessen Topstar Jayson Tatum sich in Spiel vier einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, über die Breite: Sechs Knicks-Spieler erzielten zweistellige Punktzahlen, allen voran Jalen Brunson und OG Anunoby mit jeweils 23 Zählern. Der deutsche Rookie Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz. Topscorer der Celtics war Jaylen Brown mit 20 Punkten.

„Gegen die Knicks zu verlieren, fühlt sich an wie der Tod. Aber mir wurde immer beigebracht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, also bereiten wir uns auf alles vor, was als Nächstes auf unserer Reise kommt“, sagte Brown.