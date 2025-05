NBA: Legendäres Jordan-Trikot für Mega-Summe verkauft!

Ein Trikot, das Michael Jordan in 17 Spielen der Saison 1992/93 für die Chicago Bulls getragen hat, wurde bei Heritage Auctions für unglaubliche 2,623 Millionen Dollar versteigert.

Jordan ist in diesem Trikot auf dem Cover der Sports Illustrated-Ausgabe vom 18. Oktober 1993 zu sehen. Die Fotoabgleich-Dienste MeiGray und Sports Investors Authentication haben bestätigt, dass dies das einzige Jordan-Trikot ist, das sie mit einer Saison des ersten Bulls-Three-Peats in Verbindung bringen können.

Jordan-Trikot: Authentizität bewiesen

Historische NBA-Saison für Jordans Bulls

Die Saison 1992/93 war sowohl für Jordan als auch die Chicago Bulls von besonderer Bedeutung. Jordan führte die NBA im Scoring zum siebten Mal in Folge an und zog damit mit Wilt Chamberlain gleich, der ebenfalls sieben aufeinanderfolgende Saisons die Liga anführte.

Zudem führte Jordan die Bulls zu ihrem ersten Three-Peat (drei Meisterschaften in Serie). In den NBA Finals – allerdings in einem anderen Trikot – erzielte er einen NBA-Rekord von durchschnittlich 41 Punkten über sechs Spiele.