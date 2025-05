NBA: OKC und Hartenstein verlieren in der Overtime

Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein verliert Spiel drei in der Overtime gegen die Denver Nuggets und gerät im Playoff-Viertelfinale mit 1:2 in Rückstand.

Basketballer Isaiah Hartenstein ist mit Oklahoma City Thunder im Playoff-Viertelfinale der NBA erneut in Rückstand geraten. In Spiel drei verlor das beste Team der Hauptrunde bei den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mit 104:113 nach Verlängerung und liegt in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:2 zurück.