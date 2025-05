NBA: Desaster droht! Warriors verspielen zweiten Matchball

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in der ersten Runde der NBA-Playoffs auch ihren zweiten Matchball ungenutzt gelassen - und müssen damit gegen die Houston Rockets nun ins entscheidende Spiel sieben. Im sechsten Spiel der Best-of-seven-Serie im heimischen San Francisco unterlagen die Warriors in der Nacht zu Samstag mit 107:115, die Entscheidung fällt damit in Houston in der Nacht zu Montag.