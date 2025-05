Drama in den letzten Sekunden! Schröder raus

SPORT1 02.05.2025 • 06:09 Uhr Dennis Schröder und seine Detroit Pistons verpassen die zweite Runde der NBA-Playoffs. Der zweite Matchball der Knicks sitzt.

Was für eine bittere Niederlage für die Detroit Pistons! Das Team von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder unterlag den New York Knicks in den Schlusssekunden von Spiel sechs mit 113:116 und ist damit raus aus den NBA-Playoffs.

Den entscheidenden Dreier zum 4:2-Seriensieg für die Knicks traf Jalen Brunson 4,3 Sekunden vor dem Ende, nach dem Detroit bis zweieinhalb Minuten vor dem Ende noch mit sieben Punkten geführt hatte.

Im Anschluss hatten die Pistons nach einer Auszeit noch die Chance das Spiel mit einem Dreier in die Verlängerung zu schicken. Pistons-Guard Cade Cunningham fand auch den völlig freien Scharfschützen Malik Beasley, doch dem guten Dreierschütze rutschte ausgerechnet in dieser Situation der Ball durch die Hände ins Aus.

Die Saison der Pistons war nach den dramatischen Schlusssekunden gelaufen. Das Warten auf den Gewinn einer Serie geht für das Team aus Detroit somit weiter, zuletzt war dies 2008 gelungen.

NBA: Schröder mit schwacher Wurfquote

Schröder kam bei der Mannschaft aus „Motor City“ von der Bank, steuerte neun Punkte, neun Assists sowie vier Rebounds bei.

Allerdings traf der Kapitän der Gold-Helden von Manila lediglich drei seiner neun Würfe. Beste Werfer seines Teams waren Cade Cunningham mit 23 Punkten sowie Jalen Duren mit 21 Zählern.

Den ersten Matchball hatte Detroit in der Nacht zu Mittwoch noch abgewehrt (106:103). Für die Knicks war diesmal Brunson nicht nur wegen des entscheidenden Dreiers mit 40 Punkten Matchwinner, dazu steuerte Mikal Bridges 25 Zähler bei. Für New York ist es der dritte Einzug in Serie in die zweite Runde der Play-offs, der letzte Titel liegt 52 Jahre zurück.

In der abwechslungsreichen Partie in der Little Caesars Arena führte New York nach dem ersten Viertel mit 14 Punkten, ehe Detroit zur Pause die Führung übernahm. Auch in Durchgang zwei drehten die Pistons einen zwischenzeitlichen Rückstand nochmal um, ehe die Knicks in der Schlussphase die Serie doch vorzeitig beendeten. Malik Beasley verlor nach dem späten Dreier von Brunson beim letzten Angriff der Pistons vier Zehntelsekunden vor dem Ende den Ball.

