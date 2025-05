OKC und Hartenstein verlieren Krimi gegen Denver

Basketballer Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder einen erfolgreichen Start ins Play-off-Viertelfinale der NBA dramatisch aus der Hand gegeben. Das beste Team der Hauptrunde unterlag den Denver Nuggets nach einer Gala-Vorstellung von Superstar Nikola Jokic in einem Krimi mit 119:121 und ging nach dem ersten Spiel der Best-of-seven-Serie in den Conference Semifinals mit 0:1 in Rückstand.

Aaron Gordon traf vier Sekunden vor Ende der Spielzeit mit einem Dreier zum Sieg für die Nuggets, nachdem OKC zuvor drei Freiwürfe in Folge nicht verwandelt hatte. Hartenstein kam auf zwölf Punkte und neun Rebounds. Jokic überragte mit 42 Punkten und 22 Rebounds für die Nuggets. Das zweite Duell findet in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Oklahoma statt, bevor die Serie für zwei Spiele nach Denver wandert.

Die New York Knicks gingen derweil in der Serie gegen Meister Boston Celtics mit 1:0 in Führung. Ohne Ariel Hukporti siegten die Knicks 108:105 nach Verlängerung, Jalen Brunson und OG Anunoby hatten mit jeweils 29 Zählern großen Anteil am Überraschungserfolg beim Titelverteidiger. Bei den Celtics, die in der ersten Play-off-Runde Orlando Magic um Weltmeister Franz Wagner ausgeschaltet hatten, konnten die Stars Jayson Tatum und Jaylen Brown (jeweils 23 Punkte) die Niederlage nicht verhindern. Spiel zwei der Serie findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Boston statt.