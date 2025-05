NBA-Playoffs: Nuggets und Jokic zittern sich weiter

Eine Woche nach dem „Sweep“ in Runde eins steht nun auch der Gegner von Oklahoma City Thunder im Viertelfinale der NBA -Playoffs fest: Das Team des deutschen Basketballprofis Isaiah Hartenstein trifft in der Serie ab Montag (Ortszeit) auf die Denver Nuggets.

„Das fühlt sich gut an, aber ich weiß auch, dass wir morgen nach Oklahoma fliegen“, sagte David Adelman, Interimscoach der Nuggets. OKC hatte in Runde eins den Memphis Grizzlies mit 4:0 keine Chance gelassen und sich als erstes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Schon in der Hauptrunde hatte Oklahoma im Westen dominiert und als bestes Team die Playoffs erreicht.