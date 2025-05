Trainer-Hammer! Eine ganz große Ära endet

„Obwohl meine Liebe und Leidenschaft für den Sport ungebrochen sind, habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, als Cheftrainer zurückzutreten“, sagte Popovich. „Ich bin den wunderbaren Spielern, Trainern, Mitarbeitern und Fans, die mir erlaubt haben, ihnen als Cheftrainer der Spurs zu dienen, für immer dankbar und freue mich auf die Möglichkeit, die Organisation, die Gemeinschaft und die Stadt, die mir so viel bedeuten, weiterhin zu unterstützen.“

Nach seinem gesundheitlichen Rückschlag zog sich Popovich zurück, Assistenzcoach Mitch Johnson brachte die Saison zu Ende, die die Spurs mit einer Bilanz von 31:45 abschlossen. Popovich soll das Team weiterhin eng begleiten und auch in das Tagesgeschäft involviert sein – nur eben nicht mehr in vorderster Reihe. Als wahrscheinlich gilt es, dass Johnson dauerhaft als Coach übernimmt.

29 bemerkenswerte Jahre bei den Spurs

1422 Siege in der Regular Season kann kein anderer Coach aufweisen. Hinzu kommen 170 Siege in den Playoffs. Dreimal wurde Popovich als Coach of the Year ausgezeichnet, nur Don Nelson und Pat Riley gelang dies ebenso häufig. 2023 hatte „Coach Pop“ seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert, nun ist früher als ursprünglich geplant Schluss. Mit Team USA gewann er zudem bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille.