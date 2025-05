NBA: Vergewaltigungsvorwürfe gegen Williamson

NBA-Star Zion Williamson sieht sich Vorwürfen der Vergewaltigung ausgesetzt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, habe eine namentlich nicht genannte Frau eine entsprechende Klage bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht.

Williamson, der im Draft 2019 als erster Spieler von den New Orleans Pelicans ausgewählt worden war, wies die Vorwürfe in einem Schreiben seiner Anwälte, das der AFP vorliegt, als „kategorisch falsch und rücksichtslos“ zurück.

Williamson habe die Frau im Jahr 2020 in einem Apartment in Beverly Hills zweimal vergewaltigt, lautete der Vorwurf.

„Waren keine Einzelfälle“

„Diese beiden Vorfälle waren keine Einzelfälle“, hieß es in der Klage. Nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Bundesstaaten sei es zu strafbaren Handlungen gekommen. Louisiana und Texas wurden ebenfalls genannt.