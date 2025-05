Wagner lässt EM-Zusage offen: "Ich hasse es, immer etwas zu versprechen“

Nach dem Aus in den Playoffs der NBA ist Franz Wagner einem klaren Bekenntnis zu einer Teilnahme an der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft ausgewichen.

Er liebe es, „für mein Land zu spielen, ich liebe die Jungs, mit denen ich dort spiele“, sagte der 23-jährige Berliner: „Es ist auch am Ende des Sommers, also bleibt noch eine Menge Zeit.“ Die EM in Finnland, Polen, Zypern und Lettland beginnt am 27. August.