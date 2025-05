Zoff und Doncic-Trade: Mavericks feuern langjährigen Fitness-Trainer!

Die Dallas Mavericks stehen vor einem erneuten Umbruch in ihrem Fitness- und Performance-Team. General Manager Nico Harrison hat den leitenden Athletiktrainer Dionne Calhoun sowie den Direktor für athletische Leistung, Keith Belton, entlassen.

Dies berichtete ESPN unter Berufung auf interne Quellen. Diese Entlassungen folgen auf eine von Verletzungen geprägte Saison, in der die Mavericks nach dem schockierenden Trade von Luka Doncic mit einer Bilanz von 39-43 abschlossen und im letzten Play-In-Spiel der Western Conference ausschieden.

Mavericks feuern NBA-Urgestein

Smith wurde im August 2023 entlassen und trat im Sommer eine neue Position als Vizepräsident für Sportmedizin bei den New York Knicks an. Belton, ein ehemaliger NFL-Fullback und zuvor Direktor für Football-Performance an der UCLA, wurde von Harrison im vergangenen Sommer verpflichtet, nachdem der langjährige Performance-Direktor der Mavericks, Jeremy Holsopple, entlassen worden war.