10 Milliarden für die Lakers: Mega-Deal bahnt sich an

Die Familie Buss will die Mehrheit ihrer Anteile an den Los Angeles Lakers offenbar verkaufen - für eine Rekordsumme.

In der NBA bahnt sich offenbar ein Mega-Deal an: Für rund zehn Milliarden US-Dollar (8,7 Milliarden Euro) könnten die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James in Kürze den Besitzer wechseln.