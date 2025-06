NBA-Star reagiert auf Verletzungsschock

„Worte können den Schmerz dieser Enttäuschung nicht ausdrücken. Die Frustration ist unfassbar“, schrieb der 25-Jährige von den Indiana Pacers nach dem Eingriff in den Sozialen Medien.

Haliburton hatte sich am vergangenen Sonntag im siebten Spiel gegen Oklahoma City Thunder ohne Fremdeinwirkung verletzt. Nach nur sieben Minuten des ersten Viertels musste der Guard vom Feld, Indiana verlor das Spiel 91:103 und die Serie 3:4. Der Titeltraum platzte auf bitterste Weise.

„Schock“ für Haliburton

„Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, und so endet es? Das ergibt keinen Sinn“, teilte Haliburton mit.

Er wünschte, er könnte zählen, „wie oft mir die Leute sagen werden, ich würde ‚stärker zurückkommen‘. Was für ein Klischee, diese Scheiße ist echt ätzend. Mein Fuß fühlt sich an wie ein totes Gewicht“, so Haliburton: „Es tut gut, diesen Mist rauszulassen, ohne dass ihr das Kind hässlich weinen seht.“