Bundestrainer Mumbrú glaubt an NBA-Titel für Hartenstein

SID 05.06.2025 • 06:05 Uhr Der Spanier lobt derweil die Entwicklung des deutschen Centers und lässt einen möglichen EM-Einsatz offen.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú rechnet mit einem Triumph von Nationalspieler Isaiah Hartenstein in den NBA-Finals. "Ich glaube, Isaiah und Oklahoma werden gewinnen. Sie spielen eine unglaubliche Saison. Ich denke, Oklahoma wird den Ring gewinnen, aber es wird schwierig gegen Indiana", sagte der Spanier dem SID.

In der Nacht zum Freitag (2.30 Uhr MESZ) startet Hartenstein mit Oklahoma City Thunder in die Finalserie gegen die Indiana Pacers. Der 27 Jahre alte Center könnte der zweite deutsche NBA-Champion nach Dirk Nowitzki 2011 werden. Erst vor der laufenden Saison war Hartenstein von den New York Knicks zu OKC gewechselt.

Mumbrú ist derweil sehr zufrieden mit der Entwicklung des Nationalspielers. "Oklahoma ist das perfekte Team für Isaiah. Er hat im Sommer viel gearbeitet. Er hat sich in den letzten Jahren in New York und Oklahoma stark verbessert. In Oklahoma setzen sie ihn gut ein. Und er hat einen großen Schritt gemacht. Er weiß, was das Team braucht und setzt es um."

Der Coach lobte dabei die Vielseitigkeit und die offensiven Qualitäten des 2,13 Meter großen Profis. "Er ist ein großartiger Ringbeschützer, ein unglaublicher Rebounder in der Offensive und Defensive. Aber in der Offensive ist er auch ein sehr guter Passer, er liest den Gegner gut. Er hat Fähigkeiten wie ein Guard. Das sind die neuen Big Men, die alle wollen", so Mumbrú.

