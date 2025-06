Entscheidung bei LeBron James gefallen!

LeBron James bleibt bei den Lakers und nutzt seine Spieleroption. Der NBA-Superstar will weiter um Titel kämpfen.

Der NBA-Star möchte in der kommenden Saison und möglicherweise darüber hinaus „um die Meisterschaft kämpfen“, sagte Paul zu ESPN. Er werde die Offseason-Moves der Lakers aber genau beobachten.

James‘ Zukunft bei den Lakers

Der 40-Jährige geht damit in seine 23. NBA-Saison - ob es noch mehr werden, ist noch unklar.

James ist nur 50 Spiele davon entfernt, Robert Parishs Rekord für die meisten Karrierespiele in der regulären Saison zu brechen.

In der nächsten Saison wird er den Rekord für die meisten gespielten Saisons in der NBA-Geschichte, den er derzeit mit Vince Carter teilt, alleine innehaben.

In der vergangenen Saison erzielte James durchschnittlich 24,4 Punkte, 8,2 Assists und 7,8 Rebounds pro Spiel. Beim Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Minnesota Timberwolves erzielte er 25,4 Punkte, 9,0 Rebounds, 5,6 Assists, 2,0 Steals und 1,8 Blocks in 40,8 Minuten pro Spiel.