ESPN: Phoenix gibt Durant an Houston ab

In der NBA kündigt sich ein Blockbuster-Deal um Kevin Durant an. Wie ESPN berichtet, geben die Phoenix Suns den 15-maligen Allstar zur neuen Saison nach etwas mehr als zwei gemeinsamen Jahren an die Houston Rockets ab. Im Gegenzug sollen die Suns die Basketballprofis Jalen Green und Dillon Brooks sowie den Nummer-10-Pick im diesjährigen Draft erhalten, dazu fünf Zweitrunden-Picks. Der Tausch kann frühestens am 6. Juli perfekt gemacht werden.