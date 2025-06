Herztransplantation rettet NBA-Star das Leben!

SPORT1 17.06.2025 • 08:18 Uhr Der langjährige NBA-Profi Scot Pollard erhält eine lebensrettende Herztransplantation und wirbt nun für Organspenden.

Im Oktober, sieben Monate nach einer lebensrettenden Herztransplantation, fand sich der ehemalige NBA-Spieler Scot Pollard erneut im Krankenhaus wieder.

Doch diesmal war es nicht für ihn selbst. Sein Sohn Ozzy, der als Tight End für das Highschool-Team spielte, hatte sich während der Saison das Kreuzband und den Meniskus verletzt und benötigte eine Operation. Die Pollards waren gut darauf vorbereitet, den Stress einer Operation zu bewältigen; Scot hatte die vergangenen drei Jahre damit verbracht, gegen eine genetische Herzkrankheit zu kämpfen.

Pollard wird zur NBA-Kultfigur

Während seiner Zeit an der University of Kansas und in der NBA wurde Scot Pollard zu einer Kultfigur, die Fans mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, seinen auffälligen Frisuren und seinem unermüdlichen Wettbewerbsgeist begeisterte. Doch mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Rücktritt waren seine Tage plötzlich von Arztbesuchen, Tests und Fragen bestimmt.

Mit 48 Jahren befand sich ein Mann, der einst das öffentliche Gesicht körperlicher Stärke und Kondition war, im aktiven Herzversagen. „Ich erinnere mich daran, dass ich dachte: ‚Wenn das jetzt das Ende ist, bin ich damit okay‘“, sagte er. „'Aber wenn nicht, habe ich noch viel zu tun.‘“ Er hielt inne. „Ich bin wirklich froh, dass ich noch viel zu tun habe.“

Eine lebensrettende Transplantation

Vor sechzehn Monaten befand sich Scot Pollard im aktiven Herzversagen und stand kurz davor zu sterben. Dann kam die lebensrettende Transplantation, die zwei Familien und zwei Väter für immer vereinte.

Pollard erhielt am 16. Februar 2024 ein neues Herz. Organtransplantationen unterliegen strengen Anonymitätsstandards. Weder die Spenderfamilie noch der Empfänger erhalten Details über den jeweils anderen, es sei denn, der Transplantationspatient entscheidet sich dazu, nach dem Eingriff Kontakt aufzunehmen. Scot verbrachte fünf Monate damit, über seine Transplantationserfahrung nachzudenken, bevor er sich entschied, der anonymen Spenderfamilie einen Brief zu schicken. In diesem nannte er seinen Spender einen Helden.

„Mein Name ist Scot“, schrieb er. „Ich lebe in Indiana und schreibe diesen Brief, um meine und die unendliche Dankbarkeit meiner Familie für das Geschenk des Lebens Ihres geliebten Menschen auszudrücken. Meine Frau, ich selbst, unsere vier Kinder, unsere erweiterte Familie und Freunde sind alle für immer dankbar!“

Er fuhr fort: „Wir würden uns freuen, die Gelegenheit zu haben, Sie irgendwann zu treffen, wenn Sie dieser Idee gegenüber aufgeschlossen sind. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das Herz Ihres geliebten Menschen geliebt und gepflegt wird und Liebe zurückgeben wird. Wir haben bereits begonnen, das Bewusstsein für Organspenden in unserer Gemeinschaft zu erhöhen und gehen landesweit. Ich habe bereits Kontakt zu mehreren Spendernetzwerken in verschiedenen Gemeinden aufgenommen, um ihnen bei der Förderung der Organspende zu helfen. Ihr geliebter Mensch ist unser Held und wird durch mich und unsere Bemühungen, mehr Menschen dazu zu bringen, selbstlose Helden wie ihn zu werden, für immer weiterleben. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, zu antworten, verstehe ich das vollkommen. Ich wollte Ihnen nur meine lebenslange Wertschätzung für ihn mitteilen. Er ist wirklich mein Held.“

Pollard erhält Antwort der Spenderfamilie

Eine Antwort kam zunächst nicht. Tage vergingen, dann Wochen. Seine Hoffnung, von der Familie zu hören, die ihn gerettet hatte, schwand. Drei Monate nachdem er seinen Brief verschickt hatte, während seine Familie mit Ozzy im Krankenhaus saß, überprüfte Scot seine E-Mails. Sie hatten ihm geantwortet.

NBA-Star erhält Herz von Familienvater

Pamela Angell und Megan Tyra saßen in einem Krankenhaus in Osttexas, als ihnen mitgeteilt wurde, dass sie 14 Tage Zeit hatten, die schwerste Entscheidung ihres Lebens zu treffen. Pamelas Ehemann, Casey, war intubiert und konnte nicht mehr selbstständig atmen. Casey und Pamela hatten sich 2009 bei der Arbeit bei Walmart kennengelernt. Er war jemand, der einem Fremden ein Ohr abkauen konnte, sagt sie, und das tat er oft.

Als Pamela mit ihrem Sohn William schwanger war, fand Casey eine neue Position als Gabelstaplerfahrer. Doch die Belastung durch die Arbeitselemente – zusätzlich zu einer Rauchervergangenheit – hatte ihren Tribut gefordert. Im Februar 2024 hatte eine Lungenentzündung den 45-Jährigen ins Krankenhaus gebracht, wo er zwischen Bewusstseinsphasen hin und her driftete. Tage vergingen. Dann eine Woche. Dann mehr. Angell zeigte keine Anzeichen von Verbesserung – oder Leben. Am 11. Tag trafen Pamela und Megan, Caseys Schwester, die Entscheidung, ihn gehen zu lassen.

Kurz darauf trat der Organ-Spendenbeauftragte des Krankenhauses an sie heran. „Er sagte: ‚Schaut, Leute, Casey hatte ein wirklich großes Herz‘“, sagte Megan. „Ja, das wissen wir“, antwortete Megans Ehemann Clint. „Er sagte: ‚Nein, Mann, ihr versteht nicht. Er hatte physisch ein großes Herz‘“, sagte Megan. „Und ich dachte: ‚Ist das wichtig?‘ Er sagte: ‚Oh ja, das ist wichtig.‘“

Pamela und Megan stimmten dem anonymen Prozess der Organspende zu – und sahen Angells Herz das Krankenhaus verlassen. „Man verliert seinen besten Freund“, sagte Pamela, „aber jemand anderes gewinnt auf eine Weise seinen besten Freund.“

Emotionaler Brief

Sobald Pamela Scots Brief erhielt, rief sie Megan an und sie beschlossen, zurückzuschreiben, interessiert daran, mehr über den Mann zu erfahren, der Caseys Herz trägt – und mehr über den Mann zu teilen, von dem es kam.

Megan schrieb, dass Angell ein „sanfter Riese“ war, der immer bereit war, denen in Not zu helfen. „Wir sind gesegnet zu wissen, dass wir selbst in unserer größten Tragödie uns treu geblieben sind“, schrieb sie, „und wir sind so froh, dass wir wegen unseres Helden weiterhin ein Segen für Ihre Familie und andere sein können.“

Die Familien sprachen erstmals am Telefon am 9. November, an Angells 46. Geburtstag. Nach dem Austausch von Textnachrichten beschlossen sie, sich persönlich zu treffen.

Ein Treffen voller Emotionen

Am 17. März 2025 waren Scot und Dawn in Lindale, Texas, einer kleinen Stadt etwa 90 Meilen östlich von Dallas. Als das Paar aus ihrem Hotelzimmer trat, nahm Dawn die Hand ihres Mannes.

„Bereit?“ fragte sie leise, lächelnd zu ihm hoch. „Bereit“, antwortete er.

Hand in Hand gingen sie den Flur entlang zu dem Raum, in dem Angells Familie wartete. Als sie die letzte Ecke bogen, erblickten sie die Familie durch eine offene Tür, brachen in nervöses Lachen aus und tauschten Umarmungen mit Pamela, William, Megan und Clint.

„Hallo, Leute“, sagte Scot, bevor er und Dawn ihre Arme ausstreckten.