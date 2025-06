Deutscher NBA-Star adelt Nowitzki: "Dirk ist einfach eine Atze"

Gemeinsame Zeit mit Dirk Nowitzki weiß Weltmeister Moritz Wagner sehr zu schätzen. „Erstmal ist Dirk natürlich ein unglaublicher Basketballspieler“, sagte der NBA -Profi von Orlando Magic in der Format-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV , aber der Würzburger sei eben „auch einfach eine Atze, also ein echt korrekter Typ, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn man ihn persönlich kennenlernt, ist er schon sehr lustig und hat einen trockenen Humor.“

Wagner eifert dem bislang einzigen deutschen NBA-Champion in den USA nach, aber es hätte auch ganz anders kommen können. „Ich bin aufs Gymnasium gegangen und wollte eigentlich Fußball spielen, da bin ich ganz ehrlich“, so Wagner: „Basketball war mir irgendwie nicht geheuer, das war in der Halle.“ Allerdings habe er schnell gemerkt, dass dort sein Talent liege.