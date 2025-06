Zwei BBL-Talente im NBA-Draft gepickt - Flagg zu den Mavericks

Beim NBA-Draft werden mit Noa Essengue und Ben Saraf gleich zwei Talente aus Ulm in der ersten Runde ausgewählt.

Die Chicago Bulls zogen Noa Essengue, die Brooklyn Nets Ben Saraf: Die beiden Top-Talente von BBL-Finalist ratiopharm Ulm sind gleich in der ersten Runde des NBA-Drafts ausgewählt worden. Der französische Forward Essengue (18) wurde als zwölfter Spieler gezogen, der Israeli Saraf (19) ging an Position 26 an die Nets.